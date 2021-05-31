Ekmek mücadelesi için kavurucu sıcaklara göğüs geriyorlar
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Ekmek mücadelesi için kavurucu sıcaklara göğüs geriyorlar

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Yaşam

Ekmek mücadelesi için kavurucu sıcaklara göğüs geriyorlar Yaz aylarının başlamasıyla hava sıcaklıklarının 30 derecelere kadar çıktığı Ağrı'da, çiftçiler kavurucu sıcaklara rağmen tarlalarında çalışarak ekmek mücadelesi veriyor.

Ekmek mücadelesi için kavurucu sıcaklara göğüs geriyorlar

AĞRI - Yaz aylarının başlamasıyla hava sıcaklıklarının 30 derecelere kadar çıktığı Ağrı'da, çiftçiler kavurucu sıcaklara rağmen tarlalarında çalışarak ekmek mücadelesi veriyor.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde hava sıcaklıklarının etkisini iyice hissettirmesiyle birlikte, tek geçim kaynağı olan tarlalarında kavurucu sıcaklar altında çalışan çiftçiler, fasulye, salatalık, kavun, karpuz gibi ürünlerin tohumlarını ekiyor. Ailecek çalıştıkları tarlalarında ektikleri ürünleri Haziran ayının sonlarına doğru toplayan çiftçiler, yol kenarlarında ve şehir merkezinde satış yaparak geçimlerini sağlıyor.

"Bu sıcak altında, zor şartlarda emek veriyoruz"

Kavurucu sıcaklar altında çalıştıkları tarlada iki aileye baktıklarını söyleyen çiftçi Fesih Yakut, "Bu sıcak altında, zor şartlarda emek veriyoruz. Mecburuz, çalışmazsak olmaz. Hep devletten beklemekle olmaz, kendimiz çalışıp kendimiz yiyeceğiz. Çoluk çocuğumuzun geçimini yapacağız. Biz bu tarlada çalışarak iki aileye bakıyoruz. Pandemi olmasa yine iyi ama bu hastalık bizi perişan etti. Allah razı olsun devletimizden, o da bize destek veriyor. Haziran'ın 25'i gibi mahsulleri alacağız. Fasulye, salatalık, kavun, karpuz, lahana gibi ürünleri ekiyoruz. " ifadelerine yer verdi.

"Yol kenarlarında arabalara satıyoruz"

Bir ay boyunca sürekli çalıştıktan sonra topladıkları mahsulleri yol kenarında geçen arabalara sattıklarını belirten Mehmet Yakut ise, " Bir ay boyunca çalışıp, ay sonunda mahsul alıyoruz. Sıcak altında 4-5 kişi sürekli çalışıyoruz. Benim tek geçim kaynağım bu tarla. Burası olmasa biz geçinemeyiz. 1 ay boyunca çalışıyoruz. İki kişi sürekli burada bekliyor. Şehir merkezinde caddelerde ve yol kenarlarında arabalara satıyoruz. Hastalık yüzünden hayat durmuş. Eve ekmek götürmek gerçekten zor." şeklinde konuştu.

Ekmek mücadelesi için kavurucu sıcaklara göğüs geriyorlar
Ekmek mücadelesi için kavurucu sıcaklara göğüs geriyorlar
Ekmek mücadelesi için kavurucu sıcaklara göğüs geriyorlar
Ekmek mücadelesi için kavurucu sıcaklara göğüs geriyorlar
Ekmek mücadelesi için kavurucu sıcaklara göğüs geriyorlar
Ekmek mücadelesi için kavurucu sıcaklara göğüs geriyorlar
Ekmek mücadelesi için kavurucu sıcaklara göğüs geriyorlar
Ekmek mücadelesi için kavurucu sıcaklara göğüs geriyorlar
Ekmek mücadelesi için kavurucu sıcaklara göğüs geriyorlar
Ekmek mücadelesi için kavurucu sıcaklara göğüs geriyorlar
Ekmek mücadelesi için kavurucu sıcaklara göğüs geriyorlar
Ekmek mücadelesi için kavurucu sıcaklara göğüs geriyorlar
Ekmek mücadelesi için kavurucu sıcaklara göğüs geriyorlar
Ekmek mücadelesi için kavurucu sıcaklara göğüs geriyorlar
Ekmek mücadelesi için kavurucu sıcaklara göğüs geriyorlar
Ekmek mücadelesi için kavurucu sıcaklara göğüs geriyorlar
Ekmek mücadelesi için kavurucu sıcaklara göğüs geriyorlar
Ekmek mücadelesi için kavurucu sıcaklara göğüs geriyorlar
Ekmek mücadelesi için kavurucu sıcaklara göğüs geriyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan

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