Kavurucu sıcaklar yerini yağışa bıraktı

Kavurucu sıcaklar yerini yağışa bıraktı Kavurucu sıcaklar yerini, yağmurla birlikte oluşan serinliğe bıraktı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu yağış Sakarya'da etkisini göstermeye başladı.

Kavurucu sıcaklar yerini yağışa bıraktı

Kavurucu sıcaklar yerini, yağmurla birlikte oluşan serinliğe bıraktı

SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu yağış Sakarya'da etkisini göstermeye başladı. Kavurucu sıcaklar, yerini yağışla birlikte oluşan serinliğe bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından Sakarya'da sağanak yağış etkili oldu. Yağış ile birlikte hava sıcaklığında 5 ila 10 derece arasında düşüş yaşandı. Cuma gününe kadar etkili olması beklenen yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kaçacak yer aradı. İl genelinde etkili olması beklenen yağış sebebi ile yaşanabilecek olumsuzlara karşı uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek