Kavurucu sıcaklar yerini yağışa bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kavurucu sıcaklar yerini yağışa bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Haberler | Güncel

Kavurucu sıcaklar yerini yağışa bıraktı Kavurucu sıcaklar yerini, yağmurla birlikte oluşan serinliğe bıraktı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu yağış Sakarya'da etkisini göstermeye başladı.

Kavurucu sıcaklar yerini yağışa bıraktı

Kavurucu sıcaklar yerini, yağmurla birlikte oluşan serinliğe bıraktı

SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu yağış Sakarya'da etkisini göstermeye başladı. Kavurucu sıcaklar, yerini yağışla birlikte oluşan serinliğe bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından Sakarya'da sağanak yağış etkili oldu. Yağış ile birlikte hava sıcaklığında 5 ila 10 derece arasında düşüş yaşandı. Cuma gününe kadar etkili olması beklenen yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kaçacak yer aradı. İl genelinde etkili olması beklenen yağış sebebi ile yaşanabilecek olumsuzlara karşı uyarılarda bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kavurucu sıcaklar yerini yağışa bıraktı
Kavurucu sıcaklar yerini yağışa bıraktı
Kavurucu sıcaklar yerini yağışa bıraktı
Kavurucu sıcaklar yerini yağışa bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak bekleniyor
Cizre kendisiyle yarışıyor! Türkiye'nin en sıcak günü rekorunu ilerlettiler
Cizre kendisiyle yarışıyor! Türkiye'nin en sıcak günü rekorunu ilerlettiler
Karasu'da inceleme tamamlandı: Deniz suyu temiz, kaşınma vakalarının sebebi deniz anası
Karasu'da inceleme tamamlandı: Deniz suyu temiz, kaşınma vakalarının sebebi deniz anası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Buse Varol Seda Sayan Serra Arıtürk
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kavurucu sıcaklar yerini yağışa bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 14:18:36. #1.15#

title