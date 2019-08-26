Kavurucu sıcaklar çiftçilere gece mesai yaptırıyor

26.08.2019 11:18

Türkiye'de tarım ve hayvancılık bakımından önemli yere sahip Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiftçiler, havaların aşırı sıcak olması nedeniyle gece de hasat yapıyor.

Bu sene önceki yıllara oranla kurak geçen yaz mevsimi ve sıcak hava, şu sıralar arazilerde başta ot ve arpa hasadı olmak üzere ürünlerinin hasadını yapan çiftçileri olumsuz etkiledi.

Gündüz hava sıcaklığının 30-35 dereceleri bulduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Alisofu köyünde traktör ve biçerdöverler ile arpa tarlalarının biçimine bağlayan çiftçiler, gün batımı sonrası havanın serinlenmesiyle tarlalarında çalışmaya başlıyor.

Bir tarafta traktör ve büyük biçer döver makineleriyle çalışılırken diğer yanda geleneksel at tırmıklarıyla biçilen ot ve arpaları toplayan çiftçiler, ardından arpa taneleri ile saman yapılacak kısımlarını ayrıştırıyor.

Tarım ve hayvancılık açısından önemli bir yere sahip kentte çiftçilerin hayvanlarının kışlık ihtiyacını karşılamak için yürüttüğü bu hummalı çalışma gece yarısına kadar sürüyor.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede tarla hasadının başladığını belirterek, bu yıl çok ciddi anlamda kuraklık yaşadıklarını söyledi.

Gök, sıcakların mevsim normallerinin yaklaşık 10 derece üzerinde seyretmesi yüzünden tarlalarda gündüz çalışmanın neredeyse imkansız hale geldiğini ifade ederek, "Bölgemizdeki işletmelerin tamamı küçük aile işletmesi oldukları ve kendileri çalıştıkları için sıcaktan bunalan çiftçilerimiz ikindi vakitlerinde araziye çıkıp hasada başlıyor ve bu çalışma süresi gece saat 1-2'yi buluyor." dedi.

"Kuraklık sebebiyle verim düştü"

Çiftçilerin hasadı serin vakitlerde yaptığını belirten Gök, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çiftçiler günde yaklaşık 10-15 saat çalışıp hasatlarını serin havada yapıp evlerine gidiyor. Bu yıl kuraklık sebebiyle verim düştü. Şu an bulunduğumuz tarlada dane hasadımız iyi ama saman olarak çok kötü. Hayvancılık bölgesi olduğumuz için de saman bizim için çok önemli. Saman fiyatlarında daha çok ciddi artış var. Rabbim bütün çiftçilerimizin yardımcısı olsun inşallah."

Çiftçilerden Serkan Çamlı da bu sene havaların çok sıcak gittiğini belirterek, Sarıkamış'ta hava sıcaklığının yıllardır 30-35 dereceye çıkmadığını söyledi.

"Gündüz çok sıcak olduğu için çalışmakta güçlük çekiyoruz"

Sıcaklıklar yüzünden gündüz tarlada çalışmanın da zor olduğunu dile getiren Çamlı, şu ifadeleri kullandı:

"Gün batımından sonra gece saat 1- 2'ye kadar çalışmak zorunda kalıyoruz. Gündüz çok sıcak olduğu için çalışmakta güçlük çekiyoruz. Bu sene verime bakarsak samanımız kötü ama danemiz iyi, yine de şükürler olsun, çiftçi şu anda idare ediyor. Şu anda arpa biçiliyor, daha buğdaylarımız yetişmemiş, yulaflarımızı biçtik, balya yaptık."

Gece mesai yapanlardan Enis Çamlı ise gündüzleri sıcak etkili olduğu için gece çalıştıklarını anlatarak, "Hava sıcaklığı gündüz bazen 35 dereceye çıkıyor. Gündüz sıcak olduğu için geceleri çalışıyoruz, gece hava çok güzel ve serin oluyor." dedi.

Kaynak: AA