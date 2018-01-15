Kavurmacı Görünümlü İşletmede Horoz Dövüşü

Mardin'in Midyat ilçesinde kavurmacı görünümlü işletmeye ihbar üzerine düzenlenen operasyonda horoz dövüştüren 30 kişiye işlem yapıldı, 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince, horoz dövüştürüldüğü ihbarı alınan kavurmacı görünümlü işletmeye operasyon düzenlendi. Suçüstü yapılan operasyonda, 30 kişiye kumar oynatmaktan idari işlem yapılırken, kumar oynanmasına imkan sağlayan V.B. ve Ö.K. adlı 2 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda, 10 horoz ve 1 hassas tartıya da el konuldu. - MARDİN