Kavurma paketlerinden 11 kilo esrar çıktı

ADANA (DHA) - ADANA'da bir kargo dağıtım merkezine teslim edilen koliden kavurmaya sarılmış 11 kilo 250 gram esrar çıktı. Gözaltına alınan kolinin sahibi Bayram G., "Profesyonel uyuşturucu satıcısıyım. Yakalanmayacağımı düşünüyordum. Uyuşturucular bana ait" dedi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi, Sarıçam Mahallesi'ndeki bir kargo dağıtım merkezinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Adrese giden ekipler, merkezde narkotik köpeği 'Oscar' ile arama yaptı. Oscar, Bayram G.'nin (32) İstanbul'a göndermek üzere teslim ettiği koliye tepki verdi. İçerisinde sucuk ve kavurma bulunan koliyi açan ekipler, kavurma ile sarılmış paketler içinde 11 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.