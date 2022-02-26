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Kavurma paketlerinden 11 kilo esrar çıktı

Demirören Haber Ajansı, Anıl Atar - Güncel
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Kavurma paketlerinden 11 kilo esrar çıktı

ADANA'da bir kargo dağıtım merkezine teslim edilen koliden kavurmaya sarılmış 11 kilo 250 gram esrar çıktı.

ADANA (DHA) - ADANA'da bir kargo dağıtım merkezine teslim edilen koliden kavurmaya sarılmış 11 kilo 250 gram esrar çıktı. Gözaltına alınan kolinin sahibi Bayram G., "Profesyonel uyuşturucu satıcısıyım. Yakalanmayacağımı düşünüyordum. Uyuşturucular bana ait" dedi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi, Sarıçam Mahallesi'ndeki bir kargo dağıtım merkezinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Adrese giden ekipler, merkezde narkotik köpeği 'Oscar' ile arama yaptı. Oscar, Bayram G.'nin (32) İstanbul'a göndermek üzere teslim ettiği koliye tepki verdi. İçerisinde sucuk ve kavurma bulunan koliyi açan ekipler, kavurma ile sarılmış paketler içinde 11 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.

'PROFESYONEL UYUŞTURUCU SATICISIYIM'

Ekipler, Bayram G.'nin, otomobiliyle İstanbul'a seyir halinde olduğunu belirledi. Peşine düşülen araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durduruldu. Gözaltına alınıp emniyete götürülen Bayram G., ifadesinde "Profesyonel uyuşturucu satıcısıyım. Yakalanmayacağımı düşünüyordum. Uyuşturucular bana ait" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kavurma paketlerinden 11 kilo esrar çıktı

Kavurma paketlerinden 11 kilo esrar çıktı

Kavurma paketlerinden 11 kilo esrar çıktı

Kavurma paketlerinden 11 kilo esrar çıktı

Kavurma paketlerinden 11 kilo esrar çıktı

Kavurma paketlerinden 11 kilo esrar çıktı

Kavurma paketlerinden 11 kilo esrar çıktı

Kavurma paketlerinden 11 kilo esrar çıktı

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Uyuşturucu, Bayram, Adana, Esrar, Güncel, Haberler

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