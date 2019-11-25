Kavurma dolu kovalarda 4 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
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Kavurma dolu kovalarda 4 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

Elazığ'da kavurma dolu kovalarda 4 kilo 250 gram esrar bulundu.

25.11.2019 13:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:30
Kavurma dolu kovalarda 4 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

'da kavurma dolu kovalarda 4 kilo 250 gram esrar bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ-Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu takside narkotik köpek yardımıyla arama yaptı.

Aramada taksinin bagajındaki kavurma dolu kovalarda 4 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler araçtaki S.Ü. ile A.B.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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