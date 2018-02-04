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Kavurga Nasıl Yapılır? | Kavurga Tarifi

Bugün benim babamdan öğrendiğim, Anadolu'da hala çok yenen, kış gecelerinde açlık bastırdığında, tv karşısında açlığımızı sindirdiğimiz harika bir kavurga yapacağım. Kavurga aslında herhangi bir tohumun ateşte kavrulması.

Bugün benim babamdan öğrendiğim, Anadolu'da hala çok yenen, kış gecelerinde açlık bastırdığında, tv karşısında açlığımızı sindirdiğimiz harika bir kavurga yapacağım. Kavurga aslında herhangi bir tohumun ateşte kavrulması. Mısırdan, buğdaydan, Antep'te meşhur menengiçten çok güzel kavurga yapılabilir.

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