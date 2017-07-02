Kavuran Sıcakta Mandalar Suda Keyif Yaptı

İslahiye ilçesinde yetiştirilen mandalar, artan sıcaklardan kendilerini suya bırakarak korunuyor.



Güllühüyük, Karapınar, Kalaycık mahalleleriyle Tilmenhüyük Arkeolojik Parkı civarında otlayan 80 manda ile 30 malak (manda yavrusu), normal zamanda da su birikintileri içinde vakit geçirmeyi sevmelerinin ötesinde, artan hava sıcaklıklarından Karasu Çayı'nda suya girerek korunmaya çalışıyor.



Manda besiciliği yapan Ökkeş Çıngı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının hayvanları da çok etkilediğini söyledi.



Hayvanların Karasu Çayı'nda sabah altıdan akşama kadar kaldıklarını anlatan Çıngı, mandaların suyun içerisinde olmasının sütün verimini de artırdığını kaydetti.



Suyun hayvanları rahatlattığını dile getiren Çıngı, mandaların susuz yerde yaşayamayacağını belirtti.