Kavuran: "Bayram Namazını Cenaze Namazına Dönüştürmeyelim"

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Dursun Kavuran, "Bayramlarda eş dost ve akrabalarımızla kavuşalım derken onlardan hep ayrılmayalım, bayram namazlarımızı cenaze namazlarına dönüştürmeyelim" dedi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Dursun Kavuran, Ramazan Bayramı öncesinde önemli uyarılarda bulundu. Trafik kazalarının yaz mevsiminde ve bayramlarda diğer zamanlara göre yüzde 50 oranında artış gösterdiğini dile getiren Kavuran, "Okulların tatil olması ve aynı zamanda 3 gün sonra ramazan bayramı tatiline girilmesi nedeniyle aileler tatile çıkma hazırlığı yapmaktadırlar. Bayram günlerinde yollardaki trafiğin diğer zamanlara göre yüzde 60-70 civarında daha yoğun olacağı muhakkaktır. Yollarımızı kan gölüne çevirmemek kendimizin ve başkasının canına ve malına kasdetmeden trafik kurallarına uyarak hareket etmemiz gerekmektedir. Bayram tatiline çıkacak olan vatandaşlarımızın yollarda çok dikkatli olmaları alınan emniyet tedbirlerine karşı duyarlı olmaları, aşırı hız, hatalı sollama ve kırmızı ışık ihlali gibi trafik kurallarını ihlal etmemeleri ve mümkün olduğu kadar seyahatlerini toplu taşıt araçları ile yapmalıdırlar. Kendi araçları ile tatile gidecek olanların araç bakımlarını mutlaka yaptırmış olmaları, uykusuz yorgun, ilaç ve ya alkol alarak yola çıkmamaları gerekir. Uzun yolda her 2 saatte bir mola verip el ve yüzlerini yıkamaları rahat bir yolculuk yapmaları gerekmektedir. Araçlarına bindikleri zaman sürücü ve yolcu olarak mutlaka emniyet kemerlerini takmaları ve seyir halinde iken cep telefonu ile görüşme yapmamaları olası bir kazanın önüne geçecektir. Bayramlarda eş dost ve akrabalarımızla kavuşalım derken onlardan hep ayrılmayalım, bayram namazlarımızı cenaze namazlarına dönüştürmeyelim" diye konuştu. - SAMSUN