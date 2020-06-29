Kavunda verim düşüklüğüne üzülen çiftçi, fiyatla sevindi
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Kavunda verim düşüklüğüne üzülen çiftçi, fiyatla sevindi

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da, kış ve bahar aylarındaki sağanaklardan olumsuz etkilendiği için verimi dekar başına yer yer 3 tona kadar düşen kavun, fiyatıyla üreticisini sevindiriyor.

Kavunda verim düşüklüğüne üzülen çiftçi, fiyatla sevindi
29.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:30

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da, kış ve bahar aylarındaki sağanaklardan olumsuz etkilendiği için verimi dekar başına yer yer 3 tona kadar düşen kavun, fiyatıyla üreticisini sevindiriyor.

Bereketli Çukurova topraklarında karpuzun yanı sıra aynı dönemde ekimi yapılan kavun da çiftçinin önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Kentte yaklaşık 50 bin dekarda ekilen kavunda, mayıs aynın sonunda başlayan hasat sürüyor.

Türkiye'nin kavun üretiminin yaklaşık yüzde 12'sini gerçekleştiren kentte, 200 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

Geçen sene dekara 5-7 ton ürün alınırken, bu yıl sağanaklardan etkilenen kavunda dekar başına 3-5 ton rekolte hedefleniyor.

Verim düşüklüğüyle üzülen çiftçi, turfanda dönemde kilogramı 2,5-3 liradan satılan kavunda hasat sonunda 2 liradan alıcı bulunmasına seviniyor.

"Sağanaklar verimi düşürdü"

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte mayıs ayı sonunda başlayan kavun hasadının sonuna yaklaşıldığını söyledi.

Türkiye'nin ilk kavun hasadının Adana'da gerçekleştirildiğini belirten Doğru, şöyle konuştu:

"Adana'da geçen yıl 46 bin dekar alanda kavun ekimi yapılmıştı. Bu sene yaklaşık 50 bin dekardan kavun ekildi. Geçen yıla göre biraz rekolte düşüklüğü var. Bunun sebebi kış ve bahar aylarında yağan aşırı yağmurlar. Geçen sene dekara 5-7 ton arasında alınan verim bu sene dekara 3-5 ton civarında. Geçen sene 220 bin ton rekolte almışken, bu sene bunun biraz daha altına düşeceğini tahmin ediyoruz."

Veriminin düşük olmasına rağmen kavun fiyatının çiftçiyi mutlu ettiğini belirten Doğru, "Diğer bölgeler tam hasada başlamadığından fiyatlar çok geriye gitmedi ve çiftçilerimiz kavun fiyatlarından memnun. İlk hasatta kavun tarlada 2,5-3 liraya satıldı, şu anda ortalama 2 lira. Bu fiyatlar sabit kalırsa çiftçimizi tatmin eder. Çiftçimiz bu fiyatlarla kar eder, memnun kalır." diye konuştu.

Çiftçi Münir Ceylan da tarlasında haziranın ilk haftasında kavun hasadına başladıklarını dile getirerek, verim düşüklüğü yaşamalarına rağmen fiyattan memnun olduklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Manşet

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