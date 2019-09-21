21.09.2019 00:39

Kavun ve karpuz sirkesi ilgi odağı oldu

Karpuz sirkesi kanser tedavisi için kullanılıyor

Bu sirkeler ekşi değil tatlı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir sirke üreticisi tarafından üretilen kavun ve karpuz sirkesi hem tadı hem de yapılışıyla büyük ilgi görüyor.

Afyonkarahisar'da doğal sirke imalatçısı Soner Çakır, birçok meyve ve sebzenin sirkesini yaparak birçok hastalığın sirkeyle tedavi edilmesini sağlıyor. En son kavun ve karpuz sirkesi imal eden Çakır, karpuzu ve kavunu kabuğuyla birlikte 6 ay bekleterek sirke haline getiriyor. Çakır, karpuz sirkesinin kabuğuyla birlikte yapılarak kanser tedavisinde kullanıldığını ifade ederken kavun sirkesinde ödem attırıcı özelliğinin olduğunu belirtti.

"İnsanlar sirkeleri ekşi ekşi yiyor ama tatlı sirkeler de var"

Kavun ve karpuzun şekeri oldukça yüksek meyvelerden olduğuna dikkat çeken Sirke İmalatçısı Soner Çakır, "Meyve sirkelerini yaparken en başta şeker oranının yüksek olması gerekiyor ki çabuk olgunlaşır. Kavun oldukça lezzetli aroması yüksek gıdalar arasında bulunduğu için inanılmaz derecede sirkeye aroma verecektir. Genelde insanlar sirkeleri ekşi ekşi yiyor ama tatlı sirkeler de var. Kavun ve karpuz buna örnek olacaktır. Bunun yanında karpuzu kabuğuyla beraber sirke haline getiriyoruz ki kanser tedavisinde karpuz kabuğunun oldukça faydalı olduğunu biliyoruz. Onun dışında yine kavun vücuttaki ödemi arttırmak için kullanılıyor potasyum bakımından oldukça zengin bir ürün. Bu tarz meyveler kısa zamanda sirke oluyor ama sürecimiz yaklaşık 6 ay bulacaktır" dedi.

Kaynak: İHA