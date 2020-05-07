Kavun üreticinin yüzünü güldürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kavun üreticinin yüzünü güldürüyor

Kavun üreticinin yüzünü güldürüyor
07.05.2020 20:49 | Son Güncelleme: 07.05.2020 20:50

Kavun üreticinin yüzünü güldürüyor 5 bin dekar alanca kavun üretiliyor Üreticiler fiyatlardan memnun Örtü Altı Sera Üretim Merkezi Antalya'nın Kumluca ilçesinde, bu yıl kavun üreticilerinin yüzü gülüyor.

Kavun üreticinin yüzünü güldürüyor

5 bin dekar alanca kavun üretiliyor

Üreticiler fiyatlardan memnun

ANTALYA - Örtü Altı Sera Üretim Merkezi Antalya'nın Kumluca ilçesinde, bu yıl kavun üreticilerinin yüzü gülüyor. Havaların serin olması, ihraç edilmesi ve başka üretimlerde kavun yetiştirilmesi dolayısı ile Kumlucalı çiftçiler kavundan bekledikleri geliri elde ediyor.

Kumlucalı çiftçiler, Ağustos ayı sonunda domates, Ekim ayının ilk haftasında da seralara salatalık dikiyor. Domates ve salatalık hasadı Ocak ayının ikinci haftasına kadar sürüyor. O tarihten sonra da ikinci ürün olarak kavun dikiyorlar. Ocak ayında dikilen kavunlar Nisan ayının 15'inden sonra veya Mayıs ayının ilk haftasında hasat edilmeye başlıyor.

Üretici Mevlüt Korkmaz 20 Ağustos'ta domates diktiğini belirterek, "Domatesi 15 Aralıkta söktüm. 20 Ocak'ta kavunu diktim. 15 Nisanda hasada başladım. Kilosunu 7.50, 8' den satıyorum. Piyasa güzel ekmek yedik. Allah toprağına bereket versin" dedi.

"Fiyatlardan memnunuz"

Üretici Kamuran Almaz; "Kavunu 5 Şubat'ta diktim. Mayıs'ın ilk haftası hasat ettim. Fiyatlardan memnunuz. Kavundan öncede salatalık dikmiştim. Salatalığı 3 Ekim'de diktik. Şubat'ta yolduk. Allah bin bereket versin kazancımız iyi. Böyle giderse emeğimizin karşılığını alırız" ifadelerinde bulundu.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise, "Kumluca'da toplam 52 bin dekar alanda örtü altı üretimi yapılıyor. Bu yıl 5 bin dekar alanda kavun üretimi yapılıyor" dedi.

Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Ahmet Kaya da, "Kavun üretimimiz Nisan 15 itibari ile başladı. Üretim artıyor. İhracat devam ediyor. Parasal yönden üreticinin yüzünü güldürüyor. Şimdiden sonra biraz tonaj artar. Mahsul bollaşır. Kavun bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor. Üreticiyi tatmin ediyor. Parasal yönden iyi. Kavunun pazarlamasında sıkıntı yok. İhracatta iyi iç piyasada iyi" dedi.

Kavun üreticinin yüzünü güldürüyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı Haber
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili...
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi Haber
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi Haber
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haber
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi Haber
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun...
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Vanlı fırıncı 'Kovid-19' şeklinde ekmek üretip tezgaha dizdi
Vanlı fırıncı "Kovid-19" şeklinde ekmek üretip tezgaha dizdi
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık
Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık
Antalya'da sosyal mesafeye uyumlu olması için bankların ortaları kesildi
Antalya'da sosyal mesafeye uyumlu olması için bankların ortaları kesildi
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış
Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
Taksim'de oturan genç arkadaşına maske cezası kesilince kendisi de maskesini çıkardı
Taksim'de oturan genç arkadaşına maske cezası kesilince kendisi de maskesini çıkardı
396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, koronavirüse karşı fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları için bir klip hazırladı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, koronavirüse karşı fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları için bir klip...
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Ebru Gündeş Hatice Çarpar
Spor Neymar Can Bartu Ersun Yanal Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Karar Bursa Antalya
Şu an buradasınız: Kavun üreticinin yüzünü güldürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 22:02:42. #1.15#
title