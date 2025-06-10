Kavşakta zincirleme kaza : 1 yaralı

Kavşakta zincirleme kaza : 1 yaralı
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Bartın'da yayaya yol vermek isteyen sürücü, zincirleme kazaya sebep oldu.

Bartın'da yayaya yol vermek isteyen sürücü, zincirleme kazaya sebep oldu. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza Arıt Kavşağı'nda yaşandı. Seyir halinde bulunan araç sürücülerinden biri, yolun karşı şeridine geçmek isteyen yayaya yol vermek amacıyla aniden durdu. Arkasından gelen araçlar birbirine çarparken, yaya da kazada yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı S.K., ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazalı araçların kaldırılmasının ardından ulaşımın kontrollü sağlandığı yol yeniden normale döndü. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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