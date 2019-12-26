Kavşakta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

26.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:17

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kavşakta otomobille TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Alaşehir- Gölmarmara yolu Gördes Kavşağı'nda meydana geldi. Gördes'ten Salihli yönüne giden Soner Uysal'ın (28) kullandığı 45 LV 312 plakalı otomobil, kavşakta, Alaşehir'den Gölmarmara yönüne giden H.B. (41) yönetimindeki 63 L 2593 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, sürücü Uysal ile yanındaki H.A. (87) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Uysal, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan diğer yaralı H.A.'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, TIR şoförü H.B.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA