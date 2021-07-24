KAVŞAKTA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI, SÜRÜCÜLER YARALANDI
ERZURUM'un İspir ilçesinde iki otomobil çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
ERZURUM'un İspir ilçesinde iki otomobil çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında İspir ilçesi Karşıyaka Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Serhat Bayrak yönetimindeki 25 LY 825 plakalı otomobil ile Emre Nair'in kullandığı 34 YH 2290 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan kazada, otomobillerin sürücüleri yaralandı. Sürücüler vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı