Kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
KAZANIN NEDENİ IŞIK İHLALİKonya'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kazanın ışık ihlali sonucu meydana geldiği belirlendi.
KAZANIN NEDENİ IŞIK İHLALİ
Konya'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kazanın ışık ihlali sonucu meydana geldiği belirlendi. Kaza anına ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaşamını yitiren sürücü Tekin Özen'in otomobiliyle kırmızı ışık ihlali yapınca diğer otomobille çarpışıp, ardından aydınlatma direğine çarptığı görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı