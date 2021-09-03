Kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
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Kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

Kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

KAZANIN NEDENİ IŞIK İHLALİKonya'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kazanın ışık ihlali sonucu meydana geldiği belirlendi.

KAZANIN NEDENİ IŞIK İHLALİ

Konya'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kazanın ışık ihlali sonucu meydana geldiği belirlendi. Kaza anına ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaşamını yitiren sürücü Tekin Özen'in otomobiliyle kırmızı ışık ihlali yapınca diğer otomobille çarpışıp, ardından aydınlatma direğine çarptığı görüldü.

 


Kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
Kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
Kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
Kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
Kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

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Kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Haberler
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