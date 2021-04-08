KAVŞAKTA OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPINCA TAKLA ATTI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kavşakta otomobile çarpmamak için ani manevra yapan araç refüje çıkarak takla attı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kavşakta otomobile çarpmamak için ani manevra yapan araç refüje çıkarak takla attı. Aracın takla atma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün saat 22.30 sıralarında Körfez Hacıosman Mahallesi Hızır Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Enes B. idaresindeki 41 SS 734 plakalı otomobil kavşakta bir otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Orta refüje çarpan otomobil takla attı. Kazada sürücü Enes B. yaralanmazken, otomobil hasar gördü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Otomobilin refüje çarparak takla atma anı bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın kavşaktaki otomobile çarpmamak için manevra yapması ve refüje çarptıktan sonra takla attığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı