Kavşakta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde motosiklet ile otomobil trafik levhası bulunmayan kavşakta çarpıştı. Kazada savrulan motosikletteki kurye yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Alaplı ilçesi Akasya Mahallesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurye Baran A. (20) idaresindeki 67AC 392 motosiklet ile Hüseyin Y. yönetimindeki 67SD 373 plakalı Tofaş marka otomobil, trafik levhası bulunmayan kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen kurye Baran A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ZONGULDAK