Kavşakta ışıklı duba çalışması
Haberler » Güncel » Kavşakta ışıklı duba çalışması - Haber

Kavşakta ışıklı duba çalışması

Düzce Belediyesi muhtelif kavşaklar üzerinde ışıklı duba yapımını sürdürüyor.

12.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:26
Kavşakta ışıklı duba çalışması

muhtelif kavşaklar üzerinde ışıklı duba yapımını sürdürüyor.


Düzce Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri Mahallesinde yapımı tamamlanan kavşak üzerinde yayalar ve araç trafiği için büyük önem taşıyan ışıklı duba çalışmasına başladı. Trafik akışının doğru yönlendirilmesi ve kavşak görüşünün kolaylaşması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında kavşak çevresi ışıklı dubalarla çevriliyor. Işıkların yerleştirilmesi ile birlikte araç sürücülerinin kavşak mevkiinde hız sınırlarına uygun hareket etmesi ve kaza riskinin en az seviyeye indirilmesi bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler