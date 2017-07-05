Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Seydiler-Ağlı karayolunda Yusuf Tekin (51) idaresindeki 77 BG 918 plakalı otomobil ile Nadir Durna (34) yönetimindeki otomobil, Ağlı Kavşağında çarpıştılar. Kazada sürücüler Yusuf Tekin ve Nadir Durna ile Havva Tekin (42), Orhan Gürsu (32), Yasenur Gürsu (26), Müyesser Tepe (29), Huriye Tekin (45), Resmiye Çengel (62), Salih Çengel (66) ve 1 yaşındaki bebe Elif Gürsu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU