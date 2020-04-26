Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Haber

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

26.04.2020 04:53 | Son Güncelleme: 26.04.2020 04:53
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Budaközü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karşıyaka Mahallesinden ilçe merkezine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 19 EB 666 plakalı araç ile Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 19 EK 640 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araç sürücüsü M.D. ile aynı araçta bulunan 2 çocuk yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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