Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı Makro Kavşağı'nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Bayburtlu yönetimindeki 55 BB 025 plakalı Mercedes marka otomobil, İhsan Bölükbaş idaresindeki 34 CJS 931 plakalı Volkswagen marka otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüsü İhsan Bölükbaş, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA