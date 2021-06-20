Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da kavşakta çarpışan iki otomobilden yan yatarak durabilen aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da kavşakta çarpışan iki otomobilden yan yatarak durabilen aracın sürücüsü ağır yaralandı. Kurtarma ekipleri yan yatan araçta sıkışan sürücüyü yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından güçlükle çıkarırken, kazaya karışan diğer otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, kent merkezi Hasan Karaağaç Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 BS 176 plakalı otomobil kavşakta Murat T., yönetimindeki 03 DV 117 plakalı otomobil ile çarpıştı. Murat T.'nin kullandığı otomobil çarpışmanın etkisi ile savrularak yol ortasında yan yatarak durabildi. Diğer araç ise kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje çıktı. Kazada sürücü Murat T., yan yatan aracından sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralanın araç içerisinde sıkıştığını görünce AFAD ve itfaiyeden yardım istedi.

Yaralanan sürücünün durumu ciddiyetini koruyor!

Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri yaklaşık 15 dakika süren bir müdahalenin ardından sürücü Murat T.'yi sıkıştığı yerden güçlükle çıkarabildi. Murat D., ardından ambulans ile kazanın olduğu yere yaklaşık 50 metre ilerideki özel bir hastaneye kaldırıldı. Murat T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazanın meydana geldiği yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kazaya karışan 03 BS 176 plakalı otomobilin sürücüsünün ise kazanın hemen ardından olay yerinden firar ederken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kesimi yapılan hayvanları taşıyan kamyonet kaza yaptı! Olay sonrası yol, kan gölüne döndü
Kesimi yapılan hayvanları taşıyan kamyonet kaza yaptı! Olay sonrası yol, kan gölüne döndü
Gazla pedal karışınca olanlar oldu! Apartmana dalan otomobilini bırakıp kaçtı
Gazla pedal karışınca olanlar oldu! Apartmana dalan otomobilini bırakıp kaçtı
Yaralı halde direksiyon başına geçip kaza yapan sürücü, hayatını kaybetti
Yaralı halde direksiyon başına geçip kaza yapan sürücü, hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Hulusi Akar Boris Johnson Süleyman Soylu
Magazin Ebru Gündeş Hande Erçel Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Gareth Bale Yiğit Şardan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 00:53:06. #1.16#

title