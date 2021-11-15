Gebze'de iki motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Gebze'de iki motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki motosikletin kavşakta çarpışması sonucu yola savrulan 2 sürücü yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki motosikletin kavşakta çarpışması sonucu yola savrulan 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut A. idaresindeki 40 BB 367 plakalı motosiklet ile Semih D. yönetimindeki 41 AIR 265 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan sürücüler yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Gebze'de iki motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Gebze'de iki motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Gebze'de iki motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Gebze'de iki motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Gebze'de iki motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Gebze'de iki motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Gebze'de iki motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Gebze'de iki motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

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