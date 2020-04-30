Kavşakta iki araç çarpıştı, biri takla atarak durabildi
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Kavşakta iki araç çarpıştı, biri takla atarak durabildi

Kavşakta iki araç çarpıştı, biri takla atarak durabildi
30.04.2020 22:56 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:57

Kavşakta iki araç çarpıştı, biri takla atarak durabildi Sabaha karşı yaşanan kazada, iki araç sürücüsü de yara almadan kurtulmayı başardı Adana'nın Kozan ilçesinde sabaha karşı kavşakta iki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada sürücüler şans eseri yara almadan kurtulmayı başardı.

Kavşakta iki araç çarpıştı, biri takla atarak durabildi

Sabaha karşı yaşanan kazada, iki araç sürücüsü de yara almadan kurtulmayı başardı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde sabaha karşı kavşakta iki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada sürücüler şans eseri yara almadan kurtulmayı başardı.

Kaza, Kozan ilçesi çevre yolu kavşağında sabah karşı 4.30 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Y.G hakimiyetindeki 01 AAG 259 plakalı otomobil, F.Ş hakimiyetindeki 46 D 5896 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada Y.G hakimiyetindeki 01 AAG 259 plakalı otomobil takla atarak durabildi. Araçlarda maddi hasar yaşanan kazada her iki araç sürücüsü de yara almadan kurtuldu. Trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başattı.

Kavşakta iki araç çarpıştı, biri takla atarak durabildi

Kaynak: İHA

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