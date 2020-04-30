Kavşakta iki araç çarpıştı, biri takla atarak durabildi

Kavşakta iki araç çarpıştı, biri takla atarak durabildi Sabaha karşı yaşanan kazada, iki araç sürücüsü de yara almadan kurtulmayı başardı Adana'nın Kozan ilçesinde sabaha karşı kavşakta iki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada sürücüler şans eseri yara almadan kurtulmayı başardı.