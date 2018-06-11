Kavşakta Geçiş İhlali: 4 Yaralı

Kavşakta geçiş ihlali: 4 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kavşakta geçiş hakkının ihlali sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İslahiye-Hatay Çevreyolu Sulumağara mevkiinde meydana gelen kazada, İslahiye ilçesinden Hatay istikametinde seyreden E.D.idaresindeki 31 FB 741 otomobil ile karşı istikametten gelen S.B.yönetimindeki 34 UN 8551 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Geçiş üstünlüğü hakkının ihlalı sonucu meydana geldiği belirtilen kazada, sürücülerden S. B., Tayfun B., Nurhayat B.ve Remziye B. (59)yaralandı. kazada ağır yaralanan ve araçta sıkışan sürücü S.B. ve Tayfun B, olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla İslahiye ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralıların 15 Haziran'da Adana'da yapılacak olan yakınlarına ait düğünün davetiyesini dağıttığı öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı