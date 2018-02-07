Aşırı Hız Feci Kazaya Davetiye Çıkardı

Brezilya'da meydana gelen olayda, kavşağa hızla giren otomobil, yine oldukça süratli olan motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü ise metrelerce öteye savruldu.

MOTOSİKLETLİ PARMAKLIKLARA ÇARPIP DURABİLDİ

Feci kazada otomobil ancak bir evin duvarına çarparak durabildi. Kaza yerindeki evin demir parmaklarına savrularak yere düşen motosiklet sürücü ise ağır şekilde yaralandı.