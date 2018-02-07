Aşırı Hız Feci Kazaya Davetiye Çıkardı
Brezilya'da kavşakta yaşanan feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Aşırı hız kurbanı olan motosiklet şoförü ağır yaralandı.
Brezilya'da meydana gelen olayda, kavşağa hızla giren otomobil, yine oldukça süratli olan motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü ise metrelerce öteye savruldu.
MOTOSİKLETLİ PARMAKLIKLARA ÇARPIP DURABİLDİ
Feci kazada otomobil ancak bir evin duvarına çarparak durabildi. Kaza yerindeki evin demir parmaklarına savrularak yere düşen motosiklet sürücü ise ağır şekilde yaralandı.
YORUMLAR (1)
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Kavşaklarda başkaca bir kural yoksa Sağındaki araca yol verirsin. Otomobilin motosiklete yol vermesi gerekiyordu.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır