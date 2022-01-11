KAVŞAKTA DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE 11 BİN 340 LİRA CEZA - Haberler
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KAVŞAKTA DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE 11 BİN 340 LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, kavşakta drift yapan sürücüye 11 bin 340 TL ceza uygulandı.

SİVAS'ta, kavşakta drift yapan sürücüye 11 bin 340 TL ceza uygulandı.

Kent merkezindeki Sivas Lisesi kavşağında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına takıldı. Yapılan incelemede sürücünün kimliği tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ismi açıklanmayan sürücüye 11 bin 340 TL ceza uyguladı.

KAVŞAKTA DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE 11 BİN 340 LİRA CEZA

KAVŞAKTA DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE 11 BİN 340 LİRA CEZA

KAVŞAKTA DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE 11 BİN 340 LİRA CEZA

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