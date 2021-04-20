Kavşakta drift atıp trafiği tehlikeye sokan sürücü kamerada

Kavşakta drift atıp trafiği tehlikeye sokan sürücü kamerada Kayaşehir'de bir kavşakta gündüz vakti drift atan ve tehlikeli hareketler yapan araç sürücüsü trafiği tehlikeye soktu.

Kavşakta drift atıp trafiği tehlikeye sokan sürücü kamerada

İSTANBUL - Kayaşehir'de bir kavşakta gündüz vakti drift atan ve tehlikeli hareketler yapan araç sürücüsü trafiği tehlikeye soktu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kayaşehir'de bulunan bir kavşakta sabah saatlerinde bir otomobil sürücüsü drift atmaya başladı. Kavşağın etrafında yaklaşık 4 tur dönerek drift atan sürücü hem trafiği hem de çevrede bulunan vatandaşların canını tehlikeye attı. o anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK