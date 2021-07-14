Karabük'te hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı
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Karabük'te hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Karabük'te hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Karabük'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kastamonu istikametinden Karabük yönüne giden M.A. idaresindeki 37 HF 403 plakalı hafif ticari araç, 100. Yıl Mahallesi Jandarma kavşağında devrildi.

Kazada, sürücünün yanında bulunan M.A. yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı
Karabük'te hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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