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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı Karabük'ün Safranbolu'da kavşakta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu'da kavşakta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü köyü kavşağında meydana geldi. Kastamonu yönüne giden O.T., idaresindeki 06 LMA 46 plakalı otomobil ile kavşaktan çıkan E.S., idaresindeki 78 SG 883 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan E.M.M., yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

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