KAVŞAKTA ÇARPIŞTIKTAN SONRA OTOMOBİL TERS DÖNDÜ, CİP REFÜJE ÇIKTI: 4 YARALI - Haberler
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KAVŞAKTA ÇARPIŞTIKTAN SONRA OTOMOBİL TERS DÖNDÜ, CİP REFÜJE ÇIKTI: 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARABÜK'te, kavşakta çarpışma sonucu otomobil, ters dönerken, cip de refüje çıktı.

KASTAMONU (DHA) - KARABÜK'te, kavşakta çarpışma sonucu otomobil, ters dönerken, cip de refüje çıktı. Kazada sürücüler dahil 4 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Karabük- Kastamonu yolunun Bostanbükü kavşağında meydana geldi. İsmail K.'nin (50) kullandığı 78 BM 360 plakalı otomobil ile Melek S. (57) yönetimindeki 34 AD 5777 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ters dönerken, cip ise refüje çıktı. Kazada sürücüler ile Recep Y. (37) ve Nezihe P. (58) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTIKTAN SONRA OTOMOBİL TERS DÖNDÜ, CİP REFÜJE ÇIKTI: 4 YARALI

KAVŞAKTA ÇARPIŞTIKTAN SONRA OTOMOBİL TERS DÖNDÜ, CİP REFÜJE ÇIKTI: 4 YARALI

KAVŞAKTA ÇARPIŞTIKTAN SONRA OTOMOBİL TERS DÖNDÜ, CİP REFÜJE ÇIKTI: 4 YARALI

KAVŞAKTA ÇARPIŞTIKTAN SONRA OTOMOBİL TERS DÖNDÜ, CİP REFÜJE ÇIKTI: 4 YARALI

KAVŞAKTA ÇARPIŞTIKTAN SONRA OTOMOBİL TERS DÖNDÜ, CİP REFÜJE ÇIKTI: 4 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KAVŞAKTA ÇARPIŞTIKTAN SONRA OTOMOBİL TERS DÖNDÜ, CİP REFÜJE ÇIKTI: 4 YARALI - Haberler
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