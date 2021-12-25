KAVŞAKTA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ YAYALARA ÇARPTI, 2 YARALI - Haberler
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KAVŞAKTA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ YAYALARA ÇARPTI, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, kavşakta çarpışan otomobillerden biri, savrularak, trafik ışıklarında bekleyen 2 yayaya çarptı.

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ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, kavşakta çarpışan otomobillerden biri, savrularak, trafik ışıklarında bekleyen 2 yayaya çarptı. Kazada yaralanan Hatice Ç. ve Duru D., hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nden Akarbaşı yönüne giden Burhan A.?nın kullandığı 02 ABM 778 plakalı otomobil ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden çıkan Rıdvan G. yönetimindeki 34 BYP 145 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 BYP 145 plakalı otomobil, cadde kenarındaki trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek için bekleyen Hatice Ç. ve Duru D.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ YAYALARA ÇARPTI, 2 YARALI

KAVŞAKTA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ YAYALARA ÇARPTI, 2 YARALI

KAVŞAKTA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ YAYALARA ÇARPTI, 2 YARALI

KAVŞAKTA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ YAYALARA ÇARPTI, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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