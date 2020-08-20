Kavşakta çarpışan otomobillerden biri kaldırımı aşıp markete böyle daldı Kavşakta çarpışan otomobillerden biri kaldırımı aşıp markete böyle daldı Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin kavşak sistemindeki kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kavşakta çarpışan otomobillerden biri kaldırımı aşıp markete böyle daldı ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin kavşak sistemindeki kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza, Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Aydınevler Mahallesi istikametine 07 SF 474 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Çetin I'ya, Antbirlik yönüne ilerleyen Mustafa Ç, idaresindeki 06 DA 248 plakalı otomobil kavşak sisteminde çarpıştı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada 07 SF 474 plakalı otomobil çarpmanın şiddetiyle yolun karşısına geçip bir marketin kaldırım üzerindeki tezgahlarında çarptıktan sonra durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İHA