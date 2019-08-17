Kavşakta çarpışan araçlar hurdaya döndü: 2 yaralı

17.08.2019 10:14

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Kasaplar Mahallesinde meydana geldi. Emrah Gençel'in kullandığı 07 LRR 32 plakalı otomobil ile Hüseyin Oğuz'un kullandığı 07 JC 309 plakalı ticari araç, Çarşamba pazarı yanında bulunan kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Emrah Gençel'in kullandığı otomobil kaldırım geçip yol kenarındaki park içerisinde durabildi. Yaralanan ve olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan araç sürücülerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın meydana geldiği yolun kısa bir süre önce açıldığını belirten vatandaşlar, kavşakta herhangi bir uyarı levhası bulunmadığı için çok sayıda kazanın yaşandığını belirterek yetkililerden kavşağa tabela takmalarını istediler. - ANTALYA

Kaynak: İHA