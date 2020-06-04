Kavşakta 5 araç çarpıştı, mısır taneleri kamyondan yola saçıldı SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, kavşakta 5 aracın çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, kavşakta 5 aracın çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Yaralanan olmazken, kamyondan dökülen mısır taneleri, süpürülerek, çuvallara dolduruldu.

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 yolu Erenler ilçesi Pekşenler mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 54 FY 321 plakalı kamyonet, kavşakta 54 ADY 540 plakalı otomobile arkadan çarptı. Araçları fark eden 54 FY 458 plakalı kamyonun sürücüsü, ani fren yaparak, aracı durdurdu. Arkadan gelen 34 YJ 3269 plakalı TIR kamyona, 54 GC 137 plakalı otomobil de TIR'a arkadan çarptı. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle yolun tek şeridi, bir süre ulaşıma kapandı. Bu sırada yolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kamyondan dökülen mısır taneleri ise sürücü ve arkadaşları tarafından toplanarak, çuvallara konuldu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA