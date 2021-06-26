Kavşakta 4 araca çarpan kamyonun şoförü yaralandı

SİVAS'ta, hızlı olduğu öne sürülen kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı.

SİVAS'ta, hızlı olduğu öne sürülen kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı. Kabinde sıkışan kamyon şoförü Arif Kandemir (67), AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sivas-Erzincan çevre yolu, Sultanşehir Bulvarı'ndaki Halil Rıfat Paşa Köprüsü Numune Hastanesi ışıklı kavşağında meydana geldi. Erzincan yönüne giden Arif Kandemir yönetimindeki 52 HU 500 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta duran araçları geç fark etti. Kamyon, S.S. yönetimindeki İmranlı Belediyesi'ne 58 ZC 906 plakalı çöp aracı, H.U. yönetimindeki 58 ACL 625 plakalı hafif ticari araç, B.Y. yönetimindeki 58 DB 101 plakalı otomobil ve M.M.D. yönetimindeki 58 FY 965 plakalı minibüse çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, polis, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonun kabininde sıkışan şoför Arif Kandemir, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kandemir ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Diğer araçlarda ise yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle köprü üzerinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin