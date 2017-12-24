Kavşakta 30 Dakika Arayla İki Tır Devrildi, 1 Yaralı

Kavşakta 30 dakika arayla iki tır devrildi, 1 yaralı



VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde 30 dakika arayla 2 tır şarampole yuvarlanırken, 1 sürücü yaralandı.

Uluslararası taşımacılık yapan iki tır Muradiye Çaldıran Kavşağında şarampole devrildi bir sürücü yaralandı.

Mersin'den İran'a yük taşıyan 33 EDD 73 ve 33 CNP 36 plakalı iki tır, Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl yapılan Muradiye Çaldıran Kavşağında, kavşağın dar olması sebebiyle dönüş yapamayınca 30 dakika arayla iki tır şarampole devrildi. Tır sürücülerinden Yusuf Yalçın isimli şahıs, "Biz 4-5 araçla İran'a yük taşıyorduk. Bizden önce gelen bu arkadaşlarımızın kaza yaptıklarını görünce beklemek zorunda kaldık. Mahsum Gün adındaki bir sürücü hafif yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücünün adını bilmiyorum. Ancak burası yamuk yapılmış kavşak virajını alamıyoruz. Buraya sürücüler için adeta bir tuzak yapılmış. Burada daha çok kazalar meydana gelir" dedi.