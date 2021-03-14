Kavşakta 3 araç çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kavşakta 3 araç çarpıştı: 2 yaralı

14.03.2021 23:53 | Son Güncelleme: 15.03.2021 00:21

Kavşakta 3 araç çarpıştı: 2 yaralıKarabük'te köprü girişindeki kavşakta 3 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kavşakta 3 araç çarpıştı: 2 yaralı

Karabük'te köprü girişindeki kavşakta 3 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden Metin E.'nin alkollü olduğunun anlaşılması üzerine ehliyetine el konuldu.

Kaza Karabük 5000 Evler Mahallesi ile Safranbolu ilçesini birbirine bağlayan Kanyon Köprü girişinde meydana geldi. Köprü girişindeki 136. Sokak üzerinden gelen Metin E. idaresindeki 78 DG 097 plakalı otomobil, köprü üzerinden Safranbolu yönüne giden Süleyman D. idaresindeki 78 SU 881 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 78 SU 881 plakalı otomobil, önce aydınlatma direğine daha sonra köprü üzerinde 5000 Evler Mahallesi yönüne giden Serdar A. idaresindeki 60 NG 001 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazada yaralanan 78 SU 881 plakalı araç sürücüsü Süleyman D. ve yanındaki Burak A., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerinde sürücülere yaptığı alkol kontrolünde, 78 DG 097 plakalı otomobilin sürücüsü Metin E.'nin 0.83 promil alkollü olduğu belirlendi. Metin E.'nin ehliyetine el konularak adli para cezası uygulandı. Alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kavşakta 3 araç çarpıştı: 2 yaralı
Kavşakta 3 araç çarpıştı: 2 yaralı
Kavşakta 3 araç çarpıştı: 2 yaralı
Kavşakta 3 araç çarpıştı: 2 yaralı
Kavşakta 3 araç çarpıştı: 2 yaralı
Kavşakta 3 araç çarpıştı: 2 yaralı
Kavşakta 3 araç çarpıştı: 2 yaralı
Kavşakta 3 araç çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Caner Erkin Ünal Karaman Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kavşakta 3 araç çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 00:22:20. #1.16#
title