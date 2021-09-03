Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, akıllı kavşak içerisinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, akıllı kavşak içerisinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar mahallesinde bulunan ve akıllı kavşak diye isimlendirilen kavşakta Cuma G., idaresindeki 34 V 2128 plakalı Renault marka otomobil ile Derviş Ü., idaresindeki 02 BD 950 plakalı Wolksvagen marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Derviş Ü., yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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