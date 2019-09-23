Kavşaklardaki yenileme çalışmaları sürüyor

Kavşaklardaki yenileme çalışmaları sürüyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı çevre yolu sanayi kavşağında başlatılan düzenleme çalışmaları tamamlandı.

23.09.2019 15:15
Kavşaklardaki yenileme çalışmaları sürüyor

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmayla birlikte, çevre yolu sanayi girişinde bulunan kavşak baştan sona yenilendi. Kavşak içerisine taşlarla oluşturdukları çiçek figürü etrafına süs bitkileri diken ekipler ayrıca kavşağa çim ekimi yaparak otomatik sulama sistemi döşedi.

Kavşakta bulunan Nevşehir Sanayi Sitesi yön levhalarını da yenileyen belediye ekipleri, sanayi sitesi girişinde bulunan refüjde de düzenleme çalışması yapacak.

Kaynak: Bültenler
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