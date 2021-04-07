Kavşaklara motosiklet uyarı levhası
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Kavşaklara motosiklet uyarı levhası

İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Haberler | Güncel

Kavşaklara motosiklet uyarı levhası Motosiklet sürücüleri kendilerinin de yollarda görülmesini istedi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet sürücüleri, kendilerinin de trafikte fark edilmesini istedi.

Kavşaklara motosiklet uyarı levhası

Motosiklet sürücüleri kendilerinin de yollarda görülmesini istedi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet sürücüleri, kendilerinin de trafikte fark edilmesini istedi.

Tavşanlı ilçesinde motosiklet kazalarına karşı önlem amacı ile kavşaklara uyarı levhası monte edildi. Tavşanlı Belediyesi ekipleri tarafından trafik ışıklarına monte edilen uyarı levhaları için motosiklet sürücüleri teşekkür etti.

Sanayi esnaflarından motosiklet sürücüsü İlhan Atak, "Çocukluğumuzdan bu yana motosiklet kullanıyoruz. Bu uyarıcı levhalar çok iyi oldu. Birçok motosiklet sürücüsü arkadaşımız sürücülerin de dikkatsizliği sonucu hayatını kaybetti. Motosiklet sürücülerine büyük araçların dikkat etmeleri gerekir" dedi.

Motosiklet sürücülerinden Ahmet Gümüş ise, araçlarda kaporta var iken motosikletlerde kaporta olmadığı için yaralanma riski daha çok olduğunu ifade ederken, otomobil ve kamyonların trafikte motosiklet sürücülerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Kavşaklara motosiklet uyarı levhası
Kavşaklara motosiklet uyarı levhası
Kavşaklara motosiklet uyarı levhası
Kavşaklara motosiklet uyarı levhası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN

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