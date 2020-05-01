Kavşak ve refüjlerde bahar güzelliği

Nevşehir Belediyesi tarafından baharın gelmesi ile birlikte ana caddelerdeki refüj ve kavşaklarda yapılan çalışma ile şehir adeta çiçek bahçesine dönüştü.

Nevşehir Belediyesi tarafından baharın gelmesi ile birlikte ana caddelerdeki refüj ve kavşaklarda yapılan çalışma ile şehir adeta çiçek bahçesine dönüştü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin son olarak Kayseri Caddesindeki refüj ve kavşaklara diktiği binlerce çiçek Nevşehirlilere adeta gelecek güzel günlerin müjdesini verirken görsel bir şölen sunuyor.

Geçtiğimiz yıl orta refüj, park, yeşil alanlar ve kavşaklarda yaptığı çalışmalarla kenti çiçek bahçesine çeviren Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, refüj ve kavşaklarda çiçek ve bitki ekimi ile peyzaj çalışmalarına bu yılda hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Valilik Kavşağı ile Hasan Emmi Türbesi Kavşağı arasındaki Kayseri Caddesi'nde hummalı bir çalışma gerçekleştiren belediye ekipleri, gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarında orta refüj ve kavşaklara çeşitli süs bitkilerinin yanı sıra binlerce çiçek dikimi gerçekleştirdi. Rengarenk çiçekler orta refüj ve kavşaklarda estetik peyzaj projeleriyle Nevşehirlilere baharı müjdelerken, caddeyi muhteşem bir güzelliğe kavuşturdu.

Yeni ağaçlandırma çalışmalarının da yapıldığı caddedeki refüjlere ayrıca otomatik damlama sulama sistemleri de döşendi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA