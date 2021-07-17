Kavşak noktası Afyonkarahisar'da araç yoğunluğu
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Kavşak noktası Afyonkarahisar'da araç yoğunluğu

Kavşak noktası Afyonkarahisar'da araç yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'ye açılan en önemli kavşak noktalarından birisi olan Afyonkarahisar'daki yollarda Kurban Bayramı öncesi araç yoğunluğu oluşturdu.

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'ye açılan en önemli kavşak noktalarından birisi olan Afyonkarahisar'daki yollarda Kurban Bayramı öncesi araç yoğunluğu oluşturdu. Tatilcilerin büyük kısmının Antalya ve Muğla gibi turistik beldeleri tercih etti araç yoğunluğundan da anlaşıldı.

Kurban Bayramı tatilinin başlayacağı 16 Temmuz Cuma akşamından itibaren tatilciler yollara düştü. Özel araçları ile yola çıkan tatilciler, Antalya, İzmir, Isparta, Denizli, Ankara, Konya ve Kütahya'nın yol ayrımı olan Afyonkarahisar'da yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri Dinar ilçesi ile Sandıklı ilçesindeki yol güzergahlarında oluşan araç yoğunluklarına zaman zaman müdahale etti. Yola çıkan tatilcilerin büyük çoğunluğu ise yaptıkları röportajlarda Antalya ve Muğla gibi turistik bölgelere gittiklerini kaydettiler.

Kentte İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri trafikte araç yoğunluğu yaşanmaması ve kuyruklar oluşmaması için gerekli önlemleri alırken özellikle kavşak noktalarda sabit görev yapmaya başladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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