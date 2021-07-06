"Kavşak" isimli resim ve heykel sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Kavşak" isimli resim ve heykel sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

'Kavşak' isimli resim ve heykel sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Yaklaşık 40 sanatçının eserlerinden oluşan "Kavşak" isimli karma resim ve heykel sergisi, Kelimat Sanat Evi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Yaklaşık 40 sanatçının eserlerinden oluşan "Kavşak" isimli karma resim ve heykel sergisi, Kelimat Sanat Evi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Kelimat Sanat Evi kurucularından Hüseyin Emiroğlu, bu sanat evinin Avrupa ile Orta Doğu arasında bir kültür ve sanat köprüsü kurmaya çalıştığını söyledi.

İstanbul'u dünyanın en önemli kavşak noktalarından biri olarak gördüklerini ifade eden Emiroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye ve İstanbul daha çok yükselecek. İstanbul tarihteki gibi daha da önemli bir kavşak noktası olacak. Bu kavşak noktasında galerimiz, Türk sanatçıları dünyaya tanıtacak. Bizim en önemli misyonumuz Türk sanatçıları Arap koleksiyonerlere, farklı ülkelerdeki Arap sanatçıları da Türk koleksiyonerlere tanıtmaktır. Asıl başarımız Türk sanatçıları dünyanın her tarafına taşımak olacak."

Sergide hem Türkiye'den hem de birçok farklı ülkeden genç sanatçıların eserlerinin bulunduğunun altını çizen Emiroğlu, sergide farklı tekniklerde resim ve heykellerin sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu ifade etti.

"Sanatseverler için de karma sergilerin daha etkileyici olabileceğini düşünüyorum"

Sergide eserleri yer alan ressam Loya Kader Öztürkmen, resimlerinde gerçeklik algısına değindiğini belirterek, "İllüzyon etkisi yaratarak var olan gerçeklikle görülmek istenen gerçeklik arasında seyirciye seçenek sunuyorum. Aynı zamanda devinimsel hareket kullanarak, olayın oluş anına izleyiciyi çekmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Öztürkmen, çalışmalarında çeşitli materyaller kullandığına işaret ederek, gelecek sene nisan ayında Kelimat Sanat Evi'nde kişisel sergi açmayı planladığını dile getirdi.

Ressam Parya Ghaderi ise resimlerinde insanların yaşadığı sıkıntılı ve zorlu süreçleri anlatmaya çalıştığını vurgulayarak, bazı eserlerinin üzerinde yıllarca çalıştığını ve değişiklikler yaptığını ifade etti.

Ghaderi, bu sergide yer aldığı için çok mutlu olduğunu aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha önce İstanbul'da iki kişisel sergim oldu. Ancak karma sergileri daha çok seviyorum. Eserlerim diğer sanatçıların çalışmalarıyla mukayese edilebiliyor. Ben karma sergilerden çok şey öğrenebiliyorum. Bu sayede yeni sanatçı arkadaşlar ediniyorum. Bu da benim için çok kıymetli. Sanatseverler için de karma sergilerin daha etkileyici olabileceğini düşünüyorum."

"Kavşak" karma sergisi, eylül ayına kadar ziyaret edilecek.

'Kavşak' isimli resim ve heykel sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
'Kavşak' isimli resim ve heykel sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
'Kavşak' isimli resim ve heykel sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
'Kavşak' isimli resim ve heykel sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

Son dakika gündem: İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Son dakika gündem: İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Hafif ticari taksinin refüje çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Hafif ticari taksinin refüje çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Türkiye'de 4 bin 678 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 4 bin 678 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Müge Anlı Zeki Müren Selin Şekerci
Spor Ali Koç Erol Bulut Diego Costa Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Kavşak" isimli resim ve heykel sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 11:27:27. #1.15#

title