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Kavşağı trafiğe kapatıp, Erik Dalı oynadılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da gece yarısı bir araya gelen grup, kavşağı trafiğe kapatarak dakikalarca Erik Dalı eşliğinde oynadı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da gece yarısı bir araya gelen grup, kavşağı trafiğe kapatarak dakikalarca Erik Dalı eşliğinde oynadı. Şahıslar kavşaktan geçmek isteyenler ile tartışarak geçmesine izin vermezken, bir vatandaş "Burası Türkiye" diyerek tepki gösterdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gece saatlerinde araçları ile Meydankavağı Mahallesi'nden geçmekte olan bir grup, sık kullanılan cadde üzerinde kavşağı trafiğe kapattı. Araçlarından inen şahıslar, Erik Dalı şarkısını açarak uzun süre oynadı. Bu sırada kavşak üzerinden dönmek isteyen ya da geçmek isteyen sürücüler ise geçemedi. Bazı sürücüler şahıslardan yolu açmasını isterken, gruptan iki kişi sürücünün yanına giderek el işareti ile başka yoldan gitmesini istedi. Sürücü kendisine farklı güzergah bulmak zorunda kaldı.

Grubun dakikalarca Erik Dalı eşliğinde oyun oynaması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Kaydı alan kişi, "Burası Türkiye. Saat 00.20 geçiyor. Dönmek isteyenler dönemiyor. Gençler eğleniyor. Neyi kutluyorlar Allah bilir. Amca git şimdi sopa yiyeceksin" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. - ANTALYA

Kavşağı trafiğe kapatıp, Erik Dalı oynadılar

Kavşağı trafiğe kapatıp, Erik Dalı oynadılar

Kavşağı trafiğe kapatıp, Erik Dalı oynadılar

Kavşağı trafiğe kapatıp, Erik Dalı oynadılar

Kavşağı trafiğe kapatıp, Erik Dalı oynadılar
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