Kavşağı fark etmedi, uçarak yan yattı
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Kavşağı fark etmedi, uçarak yan yattı

Kavşağı fark etmedi, uçarak yan yattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir araç sürücüsü kavşağı fark etmeyince çarptı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir araç sürücüsü kavşağı fark etmeyince çarptı. Uçarak yan yatan araçta 2 kişi yaralandı. O anlar anbean başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Stadyum Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araç yeşil ışıkta hızla geçmek isterken karşısına çıkan kavşağı fark etmedi. Kavşağa çarpan araç havalanarak direğe çarptıktan sonra yan yattı. Araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, kaza anı bir otomobilin kamerasına yansıdı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahale yapılarak hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı bir araç kamerasına kaydedilirken, sonrası vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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