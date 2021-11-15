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Kavşağa kontrolsüz giren araç kazaya neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kavşağa kontrolsüz giren araç kazaya neden oldu

Denizli'de kavşaktan kontrolsüz çıkan sürücü kazaya neden oldu.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de kavşaktan kontrolsüz çıkan sürücü kazaya neden oldu. Kaza sonucu araçlar kullanılamaz hale gelirken 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Eser Yüksel idaresindeki 64 NR 380 plakalı aracıyla seyir halinde iken kavşağa kontrolsüz girdi. Bu sırada anayol üzerinde seyir eden Tuna Bayram yönetimindeki 20 AFJ 248 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu iki otomobilde kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yolcu konumunda bulunan ve yaralanan iki kişiyi Çivril Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kavşağa kontrolsüz giren araç kazaya neden oldu

Kavşağa kontrolsüz giren araç kazaya neden oldu

Kavşağa kontrolsüz giren araç kazaya neden oldu

Kavşağa kontrolsüz giren araç kazaya neden oldu

Kavşağa kontrolsüz giren araç kazaya neden oldu

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