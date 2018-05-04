Kavşağa Hızlı Giren Panelvan Sürücüsünü Mobese Kaydetti
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hızla kavşağa giren hafif ticari aracın kaza yapması MOBESE tarafından kaydedildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hızla kavşağa giren hafif ticari aracın kaza yapması MOBESE tarafından kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya'da MOBESE kameralarının kaydettiği trafik kazasının görüntüleri paylaşıldı.
Görüntüde, Adapazarı-Karaman bölünmüş yolunda hızla seyreden bir hafif ticari aracın Yazlık Kavşağı'na kontrolsüz girmesi ve refüjü aşması yer alıyor.
Kazada, direğe çarpan araçtan kopan parçaların yola saçılması da görülüyor.