Kavılca bulguru tescil yolunda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kavılca bulguru tescil yolunda

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Kars Ziraat Odası arasında, kavılca bulgurunun coğrafi işaret olarak tescil ettirilmesi amacıyla hazırlanan projenin sözleşmesi imzalandı.

Kavılca bulguru tescil yolunda
09.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:50

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Kars Ziraat Odası arasında, kavılca bulgurunun coğrafi işaret olarak tescil ettirilmesi amacıyla hazırlanan projenin sözleşmesi imzalandı.

Kars Ziraat Odasının, kavılca bulgurunun coğrafi işaret olarak tescil edilmesi amacıyla SERKA'nın 2020 yılı Teknik Destek Programı'na yaptığı başvuru kabul edildi.

Projenin hayata geçirilmesi için SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş tarafından teknik destek sözleşmesi imzalandı.

Ertaş, yaptığı açıklamada, kavılca bulgurunun üretiminin artırılmasını, değerinin korunmasını ve markalaşmasını amaçladıklarını söyledi.

Unutulmaya yüz tutmuş kavılcayı Kars genelinde yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Ertaş, "Binlerce yıllık geçmişine rağmen genetiğini ilk günkü gibi muhafaza eden kavılca buğdayı, 2000'li yılların başlarında yok olmaya yüz tutmuştu. Son birkaç yıldır Kars'ta yoğun bir şekilde ekilen kavılca buğdayı, sivil toplum örgütlerinin ve çiftçilerin gayretleriyle önem kazanmaya başladı." dedi.

Ertaş, kavılca buğdayının 2007 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı-Küresel Çevre Fonu tarafından sağlanan destekle Türkiye genelinde tanıtılmaya başlandığını belirterek, "Hedefimiz kaybolmaya yüz tutmuş bir ürünü il ekonomisine kazandırmak. Ayrıca ülkenin coğrafi işaretli ürünlerine katkı sağlamak istiyoruz. Öncelikle gelinip burada analizler yapılacak, analiz çalışmalarının sonuçlarına bakılarak coğrafi işaret konusunda karar verilecek." diye konuştu.

Kavılca bulgurunun özelliklerinin belirlenmesi ve bu tür üzerine yapılmış bilimsel çalışmaların derlenmesinin ardından Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescili için başvuru yapılacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

AK Parti, Meclis'te 'Ayasofya ibadete açılsın' önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti Haber
AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi
Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Fenerbahçe, son 8 hafta için Tahir Karapınar'ı takımın başına getirecek
Fenerbahçe, son 8 hafta için Tahir Karapınar'ı takımın başına getirecek
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti
Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu
Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu
Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu
Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Bu görüntü uzmanları endişelendirdi! Önümüzdeki 5 gün vaka sayısı artarsa kısıtlamalar geri dönebilir
Bu görüntü uzmanları endişelendirdi! Önümüzdeki 5 gün vaka sayısı artarsa kısıtlamalar geri dönebilir
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Halife Hafter Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Hadise Seda Sayan Kenan Doğulu Rafet El Roman
Spor Ali Koç Tamer Tuna Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Silah Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kavılca bulguru tescil yolunda - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 17:59:41. #1.14#
title